Трамп заявил о намерении прекратить прием гидроксихлорохина

Президент США Дональд Трамп намерен прекратить прием противомалярийного препарата гидроксихлорохина, который он пил для профилактики коронавируса. Об этом хозяин Белого дома рассказал на встрече с журналистами.

Президенту был задан вопрос, как долго он намерен принимать это лекарство.Трамп ответил, что "через день-два" закончит, пишет РИА Новости.

Напомним, в начале этой недели американский лидер признался, что ежедневно принимает таблетку гидроксихлорохина. Многие эксперты в области здравоохранения и некоторые американские политики назвали данный шаг сумасшедшим.

Гидроксихлорохин - противовоспалительное, иммунодепрессивное, противомалярийное, противопротозойное средство. Ранее Трамп уже рекламировал данный препарат, как средство для лечения COVID-19. Однако эффективность его пока не доказана.