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21.05.2020 22:25
Рубрика: Власть

В Госдуме призвали США к ответу за выход из Договора по открытому небу

Текст: Татьяна Замахина
В комитетах обеих палат российского парламента по международным делам оценили заявление президента США Дональда Трампа о выходе страны из Договора по открытому небу.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ранее американский лидер заявил, что Вашингтон будет вне этого соглашения, пока Россия не начнет выполнять свои обязательства. В МИД РФ, в свою очередь, сообщили, что не получали официальных уведомлений и разъяснений по этому поводу от американской стороны. При этом ранее российские власти неоднократно отвергали обвинения США в нарушении договора.

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Говоря о следствиях решения Соединенных Штатов, зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил "о подрыве европейской безопасности" со стороны Вашингтона. В комментарии RT он уличил США в "хитросплетениях", ведь подавляющее большинство подписантов договора - страны НАТО.

Швыткин выразил уверенность в том, что Россия "не должна спокойно созерцать подобные действия", и призвал принимать ответные меры.

"Все это звенья одной цепи, как и непролонгация договора РСМД. США взяли курс не на конструктивные отношения с Россией, а на деструктивную позицию по отношению к нашему государству и на безответственное отношение к структуре европейской безопасности в целом", - подчеркнул он.

Фото: AP Photo/Andrew Harnik
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Член комитета верхней палаты по международным делам Олег Морозов также вспомнил о выходе Вашингтона и РСМД. "Из всех договоров США выходят по причине того, что их якобы нарушает Россия", - отметил парламентарий, добавив, что так было и с договором по ПРО.

По словам Морозова, в Штатах даже не скрывают, что выходят из договоров "для того, чтобы сохранить себе военное и политическое доминирование". Так что соглашения, направленные на баланс сил в мире, им не выгодны, считает он.

При этом, как считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий​​​, у России уже есть план реагирования на выход США из Договора.

"Безусловно, у России есть план реагирования на американские шаги в отношении ДОН, хотя договор имеет многосторонний характер, - цитирует РИА Новости слова депутата. - Уверен, мы примем взвешенное решение в полном соответствии с целями защиты национальной безопасности",

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