В Москве более 40% новых случаев COVID-19 выявлено у людей младше 45 лет

По данным оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, в Москве подтверждено 2913 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в городе зарегистрировано 155 219 случаев COVID-19.

Среди выявленных случаев 42,5% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33,4% - от 46 до 65, 9,9% - от 66 до 79, еще 5,7% - старше 80 лет. Детей - 8,5%. Все пациенты, подчеркивает штаб, а также близко контактировавшие с ними люди взяты под медицинское наблюдение.

Напомню, в настоящее время в столице запущено исследование популяционного иммунитета жителей к коронавирусу. Отбор участников исследования проводится методом случайной выборки. Горожан приглашают на бесплатную сдачу анализа в пункты забора крови на базе 30 городских поликлиник. Еженедельная статистика с результатами тестирования по городу и по округам будет доступна на сайте https://mosgorzdrav.ru/coronavirus-covid-19. Москвичи получат результаты анализа в свою электронную медицинскую карту.