В России зрителей в театрах могут начать рассаживать в шахматном порядке

В министерстве культуры РФ изучают вариант рассадки зрителей в театрах в шахматном порядке, заявила глава ведомства Ольга Любимова.

"Одна из мер, которая будет обсуждаться с Роспотребнадзором, так называемый шахматный порядок. Это практика уже мировая, она рассматривается уже и в России. Билеты продаются в нечетный ряд - нечетные места, в четный ряд - четные места​​​. Таким образом выстраивается шахматный порядок", - сообщила Любимова в эфире Первого канала.

Ранее министр сообщила, что театры в стране начнут возвращаться к работе в сентябре.