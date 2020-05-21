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21.05.2020 23:12
Рубрика: Культура

В России зрителей в театрах могут начать рассаживать в шахматном порядке

Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

В министерстве культуры РФ изучают вариант рассадки зрителей в театрах в шахматном порядке, заявила глава ведомства Ольга Любимова.

Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Ольга Любимова рассказала, как культура будет выходить из карантина

"Одна из мер, которая будет обсуждаться с Роспотребнадзором, так называемый шахматный порядок. Это практика уже мировая, она рассматривается уже и в России. Билеты продаются в нечетный ряд - нечетные места, в четный ряд - четные места​​​. Таким образом выстраивается шахматный порядок", - сообщила Любимова в эфире Первого канала.

Ранее министр сообщила, что театры в стране начнут возвращаться к работе в сентябре.

Культура Театр Правительство Минкультуры Правительство Роспотребнадзор

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