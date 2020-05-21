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Рубрика: Общество

В ВОЗ предупредили о риске второй волны пандемии коронавируса в мире

Фото: AFP/Johannes EISELE Фото: AFP/Johannes EISELE
Фото: AFP/Johannes EISELE

За первой волной пандемии коронавируса по всему миру может последовать вторая. С таким заявлением выступила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

Фото: Александр Корольков/РГ
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В эфире телеканала "Россия 24" она предостерегла страны от необдуманного смягчения карантина. По словам Вуйнович, очень важно, чтобы все граждане понимали, что опасность не миновала. Представитель организации отметила, что находиться в режиме карантина нелегко, однако выход ситуации из-под контроля грозил бы ростом смертности.

Между тем, за последние сутки в мире выявлено более 106 тысяч новых случаев COVID-19. По словам генерального директора ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса, это стало рекордной цифрой. Всего с начала пандемии в мире зафиксировано более 4,9 миллиона человек с коронавирусом.

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