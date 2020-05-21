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21.05.2020 13:17
Рубрика: Легковые авто

Volkswagen обвинили в расизме и заставили извиняться

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Volkswagen. Фото: Пресс-служба Volkswagen.
Фото: Пресс-служба Volkswagen.

Репутация Volkswagen была подмочена пять лет назад дизельгейтом, и едва доброе имя компании начало восстанавливаться, как новый скандал - на расистской почве.

Volkswagen опубликовал в официальном Instagram-аккаунте рекламное видео с новым Golf. В нём большая рука со светлой кожей манипулирует темнокожим человеком, пытающемся приблизиться к припаркованному хэтчбеку: тычет пальцем, переставляет его, хватая за голову, отправляет щелбаном в магазин под названием "Petit colon".

Фото: Пресс-служба Volkswagen.
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Немецкое телевидение истолковало большую руку как символ нацистского движения. Название магазина, в который был отправлен человек на видео, с французского переводится как "маленький колонист". В конце ролика из постепенно появляющихся букв образуется слоган "Der neue Golf", и первыми вырисовываются буквы, образующие слово "neger".

По части последнего признака можно поспорить: во-первых, первыми появляются буквы R, E, G, которые можно трактовать как отсылку к названию страны - родине бренда, во-вторых, вместе с буквами N и E также появляется и L, а в-третьих, Neger - название человекоуправляемой торпеды, названной по фамилии изобретателя Рихарда Мора (Mohr - по-немецки означает "мавр" и является в словарях синонимом к слову "негр").

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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"Мы в Volkswagen помним и понимаем, что виноваты в помощи нацистскому режиму во время Второй мировой войны, именно поэтому выступаем против любого проявления дискриминации по расовому и национальному признакам.

Мы в ужасе от того, что такая концепция видео могла кому-то прийти в голову, и ролик был опубликован в соцсетях. Это оскорбляет все достижения человечества в области гражданского права, это пощёчина для каждого цивилизованного человека", - цитирует Reuters сообщение Юргена Штакманна, директора по продажам и маркетингу Volkswagen, опубликованное в Twitter и LinkedIn.

#Volkswagen