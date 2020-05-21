За что автомобиль могут снять с гарантии

Даже небольшое вмешательство в конструкцию автомобиля или ошибка в правилах эксплуатации могут привести к тому, что автомобиль снимут с гарантийного обслуживания. К чему могут ревностно отнестись дилеры?

Первое, на что обращают внимание в официальном автосервисе, это запчасти сторонних производителей. Важна каждая мелочь - топливный фильтр или свечи зажигания.

Даже экстренный ремонт машины у сторонних организаций запрещен. Поэтому если автомобиль заглох за городом, нельзя пытаться починить его самому или прибегать к помощи мастеров из придорожной мастерской. Единственный вариант - вызывать эвакуатор и отправлять машину по гарантийному адресу.

Обращайте внимание на пробег. Важно плановое прохождение техобслуживания с согласованным интервалом - чаще всего это 15 тысяч километров или один раз в год. Если пропустить, то в гарантийном ремонте вам могут отказать, пишет aif.ru. У разных дилеров установлены разные погрешности по пробегу.

Если подходит срок планового ТО, а вам нужно за город, то по возвращении можно либо лишиться гарантии, либо выслушать немало слов, сказанных в ваш адрес. В гарантийной книжке может быть поставлена отметка о перепробеге перед ТО. Если возникнет гарантийный случай с двигателем, это будет аргументом в пользу того, чтобы отказать вам с ремонтом.

Неправильная эксплуатация - еще одна частая причина снятия с гарантии. К примеру, если владелец машины с автоматической коробкой передач парковал ее в положении D вместо P или N, то поломку придется ремонтировать за свой счет. В частности, опасно прогревать автомобиль на морозе, когда селектор переключен в D. Увеличивается нагрузка на гидромуфту и элементы трансмиссии.

Внимательно следите за приборной панелью. Если вы продолжаете ездить при горящих желтых и красных лампочках, претензий в автосервисе вам не избежать.

За что еще могут лишить гарантии? За установку нештатной саунд-системы, дополнительного комплекта динамиков, нештатных колес, за чип-тюнинг мотора и любое перепрограммирование электроники. Поводом может стать инородный аккумулятор или неудачное прикуривание, которое "сбоит" электронику.

Забудьте на время гарантии про установку фар, светодиодных ходовых огней, любых технических агрегатов. При каждом гарантийном случае дилеры всегда анализируют его причину, поэтому любая переделка может привести к ремонту за свой счет.