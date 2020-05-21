Захарова: У России есть свои претензий к США по Договору по открытому небу

Москва имеет ряд конкретных и давно сформулированных претензий к США по исполнению Договора по открытому небу (ДОН). Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Так дипломат прокомментировала заявления США о наличии претензий к РФ касаемо исполнения ДОН.

"Обращу ваше внимание: как раз у российской стороны есть очень четкие и давно сформулированные претензии к американцам по исполнению этой договоренности. И мы сегодня, мы сейчас вот в эти минуты еще раз напомним, что это за претензии, что это за проблемные вопросы", - заявила Захарова в интервью телеканалу "Россия-24".

Она также напомнила, что еще в феврале МИД на своих платформах сделал публичную подборку многих претензий, которые есть у Москвы по отношению к Вашингтону. И это далеко не все претензии, которые есть, подчеркнула дипломат.

Ранее сегодня американский президент Дональд Трамп объявил, что США выходят из ДОН. Глава Белого дома объяснил это тем, что Россия якобы соблюдает условия соглашения лишь частично. В прошлом Москва уже неоднократно опровергала подобные обвинения и указывала на нарушения договора со стороны Вашингтона.