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22.05.2020 16:16
Рубрика: В мире

30 тысяч пабов и ресторанов Британии могут не открыться после карантина

Текст: Максим Макарычев
Более 30 тысяч британских пабов и ресторанов, не работающих с марта, могут не открыться после окончания режима изоляции. Кризис, вызванный коронавирусом, может оказаться последней каплей для некоторых предприятий в сфере ресторанного бизнеса, отмечает The Guardian.
Фото: Istock Фото: Istock
Фото: Istock

Наблюдатели отмечают тот факт, что многие заведения в Альбионе испытывали острые финансовые проблемы еще до начала пандемии: около 2800 британских баров и ресторанов закрылись в течение 12 месяцев до изоляции. В прошлом году в Британии практически прекратила работу сеть Jamie's Italian, в то время как другая итальянская сеть ресторанов Carluccio, как ожидается, планировала еще до пандемии оставить работающими только 30 из 77 ее учреждений в Альбионе. Еще одна группа, которая владеет сетями ресторанов Bella Italia и Café Rouge в Соединенном Королевстве, предупредила о том, что ставит под вопрос будущее ее 250 ресторанов.

Фото: facebook.com / @cafe & konditorei rothe
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При этом сектор ресторанных услуг начнет вновь открываться только в начале июля. Треть компаний сферы питания ожидает "полного и окончательного" закрытия своих заведений.

Многие владельцы пабов призвали власти смягчить требования по социальному дистанцированию с двух метров на более короткое расстояние, утверждая, что они не смогут получать прибыль при такой дистанции и поэтому не видят смысла в открытии заведений. Британская ассоциация пива и пабов заявила: правило двух метров означает, что только один из пяти пабов сможет перезапустить свою деятельность и работать не в ущерб себе.

По оценкам экспертов, дистанцирование в один метр позволит большинству из таких питейных заведений открыться снова и получать прибыль. Две трети из 115 108 лицензированных пабов и ресторанов в Великобритании являются независимыми, а остальные принадлежат сетевым группам. Как отмечают эксперты, особо уязвимыми во время пандемии стали рестораны, которые расположены в торговых центрах и в непосредственной близости от офисных зданий.

Ранее появилось сообщение о том, что в британских пабах запретят пить у барной стойки и менять бокалы.

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