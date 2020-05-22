Аптекам объявили правила дистанционной торговли

- Указ президента, разрешающий дистанционную продажу лекарств, был подписан еще 17 марта, и вот спустя два месяца правительство утвердило правила такой торговли, - пояснила "РГ" исполнительный директор Союза "Национальная фармацевтическая палата" (НФП) Елена Неволина.- Самое главное в постановлении - требования к аптечным организациям, которые планируют такой услугой заниматься. Они должны обладать лицензией на фармацевтическую деятельность не менее одного года и иметь в своем составе не менее 10 аптечных объектов и электронную систему платежей или мобильный платежный терминал. Кроме того, у них должно быть оборудованное место для хранения заказов от населения и либо собственная курьерская служба, либо оформленный договор со специализированной компанией, но тоже с предъявлением к ней особых требований.

Главное требование к курьерским службам, по словам Елены Неволиной, - обеспечение контролируемых условий хранения и доставки препаратов. Речь идет о так называемых термолабильных лекарствах, то есть тех, которые требуют определенной температуры хранения, чаще всего - в холодильнике. В постановлении также сформулированы серьезные требования к информации на сайте аптечного учреждения. Поэтому, прежде чем принимать решение, его руководство должно взвесить свои возможности, выполнить все эти требования и лишь потом подавать документы на получение разрешения, говорит Елена Неволина.

Получить разрешение можно по упрощенной схеме - заявление и все необходимые документы к нему достаточно отправить в электронном виде. Территориальная служба Росздравнадзора должна принять решение в течение 5 дней. При полном соответствии требованиям оно будет положительным.

Из постановления ясно, что правила изначально отсекают от дистанционной торговли часть аптечных учреждений - использовать этот формат не смогут единичные частные аптеки и индивидуальные предприниматели. Кроме того, если аптечная сеть применяет единый налог на вмененный доход, это тоже является ограничением, и она должна будет изменить свой налоговый режим.

В СРО "Ассоциация независимых аптек" (АСНА) входит около 150 юридических лиц. Являясь официальным представителем Альянса фармацевтических ассоциаций, сама ассоциация объединяет до 10 тысяч точек аптечного ритейла во всех регионах страны.

- К сожалению, в постановлении оказались не учтены интересы регионального малого и среднего бизнеса, - констатирует исполнительный директор АСНА Виктория Преснякова. - Хотя те же индивидуальные предприниматели, например, получают фармацевтическую лицензию на общих основаниях и являются таким же юридическим лицом, как и все остальные. В нашу ассоциацию входят аптеки, которые работают, например, на Крайнем Севере. У них имеется по 7-8 точек, но они разбросаны по огромной территории с малонаселенными пунктами, где доступность

медицинской, и том числе лекарственной, помощи крайне недостаточна. И как раз именно они готовы взять на себя дистанционное обслуживание этого населения. Притом многие его уже освоили, так и работают. В условиях пандемии при необходимости осуществлялась и доставка аптечных товаров, помимо лекарств. Но получается, что именно те аптеки, что ближе всего к потребителям лекарств в отдаленных регионах, от них и отсекли. Мы обращались с предложениями в профильные ведомства в конце апреля, чтобы этот момент был учтен в новой редакции правил, но пока результата нет. Надеемся, что правила будут дорабатываться вместе с бизнес-сообществом, и интересы населения и МСП отдаленных регионов будут все же учтены.

Правила, казалось бы, ограничивают и уже несколько лет существующий формат интернет-магазинов и агрегаторов, которые оказывают услуги по приему заказов на лекарства и их продаже через аптеки, ближайшие к заказчику. По данным аналитической компании DSM Group, сегодня аптечные лицензии есть только у одного из популярных интернет-магазинов. Но вряд ли все они откажутся от подобного сервиса. Правда, в этом формате есть риски и для потребителя, который при таких сделках плохо защищен, и для продавца, которого можно привлечь к ответственности в случае возникновения неблагоприятных последствий. Однако в постановлении прямого запрета на эти услуги нет. Не сказано в нем и то, что сайт с рекламой лекарств может принадлежать только аптечному учреждению.

- Получается, что дистанционная торговля - это прежде всего доставка, - поясняет Елена Неволина. - А интернет-сервисы могут сказать, что они доставкой лекарств покупателю не занимаются, он сам приходит в аптеку и там выкупает препарат - значит, они ничего и не нарушают. А как интернет-витрина они, получается, вполне могут существовать.

Потребует ли организация дистанционной торговли дополнительных затрат, увеличения штата аптек?

- Дополнительные ресурсы для этого не нужны, - уверена исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей (РААС) Нелли Игнатьева. - Курьер может быть и в штате аптеки, что не требует дополнительных затрат, поскольку с увеличением объема работы расширяется и штат аптеки, или же эта нагрузка перераспределяется среди действующих сотрудников.

О том, как аптечные сети готовятся к новому формату работы, "РГ" рассказала генеральный директор компании "Амурфармация" Галина Чернышова. В компанию входят 70 аптек, работающих на территории Амурской области, в том числе и в отдаленных районах.

- Услугу в формате предварительного заказа мы уже предоставляем, их выкуп идет в стационарной аптеке, - пояснила она. - Теперь будем доставлять препараты непосредственно до гражданина - места его проживания или работы. Область у нас большая, и многие люди живут достаточно отдаленно от аптек, поэтому мы, скорее всего, будем привлекать к доставке сторонние организации, которые оказывают логистические услуги. Вопрос стоимости доставки пока прорабатывается. Потребителям в областном центре, по нашим расчетам, она обойдется примерно в 100-200 рублей, по области расценки будут уже иные, пока не могу сказать точнее.

В разрешенный для онлайн-продажи перечень не войдут наркотические, сильнодействующие и психотропные лекарственные средства и препараты, в которых содержится более 25 процентов этилового спирта. Но в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции до конца этого года аптекам разрешена доставка и рецептурных препаратов. Однако в постановлении никаких правил на этот счет не прописано, в том числе и о том, как проверить законность рецепта, особенно, если доставляет лекарство курьерская служба по найму. В нынешних условиях именно больные с хроническими заболеваниями являются группой повышенного риска, поэтому им лучше лишний раз не выходить из дома, а многим из них требуются именно рецептурные лекарства. Не помешает ли это обслужить их нужды?

- Не следует спекулировать режимом самоизоляции, - заявила "РГ" Нелли Игнатьева. - Дистанционная торговля лекарствами - не временная норма. А лекарство - это всегда и польза, и риски. В международной практике дистанционных продаж даже к доставке безрецептурных лекарств применяются крайне осторожные подходы: если фармацевт видит для конкретного пациента риск приема отдельных разрешенных к доставке препаратов, то они не будут доставлены. Лекарства таким пациентам и сегодня, и всегда доставляют социальные работники, при этом они объясняют, как их принимать. И отдельное спасибо волонтерам, которые сейчас очень помогают аптекам.

- Правила доставки рецептурных лекарств в постановлении не прописаны, как и онлайн-торговли биологически активными добавками (БАДами), - отмечает Галина Чернышова. - Но эти вопросы тоже требуют полной ясности.

Отмечает необходимость уточнения этих моментов и Елена Неволина.

- В целом утвержденные правила соответствуют нашим ожиданиям, так как они направлены на главную цель -? защиту конечного потребителя, обеспечение? его высококачественными препаратами, - заявила "РГ" исполнительный директор Союза профессиональных фармацевтических организаций (СПФО) Лилия Титова. - Уверена, что онлайн-торговлей должны заниматься лишь опытные игроки фармрынка, способные? предоставлять качественную услугу. Период распространения коронавирусной инфекции - самое востребованное время для развития дистанционной торговли лекарствами, поскольку сейчас это особенно удобно для людей. Но вот насколько такая услуга будет доступна для жителей отдаленных районов - пока вопрос.

Аналитическая компания RNS pharma в своем последнем обзоре рынка отмечает тот факт, что порядок и формат интернет-торговли лекарствами, пусть пока только безрецептурными, получил правовое основание, как большое достижение. Эксперты полагают, что это решение даст старт целому ряду глубинных преобразований отрасли, в том числе и оптовой торговли лекарствами.

Но не изменит ли нововведение весь ландшафт аптечного ретейла? Ведь с ростом популярности дистанционных продаж, чтобы не потерять часть потребителей, единичным частным аптекам и индивидуальным предпринимателям, возможно, придется либо объединяться в минимально необходимые для интернет-торговли сети, либо они рискуют разориться.

- Я не думаю, что онлайн-продажи сильно скажутся на структуре аптечного ретейла, - заявила "РГ" Виктория Преснякова. - Если самые слабые аптеки и уйдут, то это будет лишь небольшая его часть. Лекарства - не простой товар, который в магазине накидываешь в корзину "на всякий случай". Аптечный рынок - очень социально чувствительный, он заключается не просто в покупке, его неотъемлемая часть - профессиональные консультации, коммуникации со специалистом. Многие предпочитают лично прийти в аптеку, чтобы поговорить с провизором. А после периода самоизоляции, мне кажется, вообще будет обратный процесс, когда людям захочется выйти из дому, зайти в привычные места, в том числе, и в "свою" аптеку. Безусловно, рынок будет меняться. Но мы, наверное, даже не можем предугадать, какие еще форматы он откроет.