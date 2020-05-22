Авторынок может оживиться уже в июне

Эксперты уверены, что российский авторынок, упавший в апреле ниже плинтуса, начнет потихоньку восстанавливаться в июне. "Допандемического" уровня он, конечно, все равно не достигнет, но продажи пойдут вверх. Участники автомобильного бизнес-сообщества склоняются к такому варианту развития в нынешнем году: рынок упадет на треть, автомобили подорожают на 10-15 процентов.

Апрельский спад продаж весной этого года стал рекордным за всю историю существования автомобильной отрасли, особенно на фоне успешного первого квартала, когда рост сформировался, в основном, благодаря марту. "Март оказался сильным месяцем с неожиданным ростом продаж на 4 процента, что в итоге привело к увеличению объема рынка на 1,8 процента в первом квартале. Но сильное начало года, к сожалению, не отражает реальную тенденцию, а скорее связано с ослаблением российской валюты", - считает председатель комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Томас Штэрцель.

Но в конце марта из-за коронавируса наступили "черные" времена для всей российской экономики в целом и отрасли, в частности: автозаводы какое-то время не работали, импорт встал, дилерские центры в большинстве регионов страны были закрыты. Онлайн-сделки проводились, но их объем даже близко не находился рядом с реальными продажами.

По данным АЕБ, в апреле реализация новых легковых и легких коммерческих автомобилей снизилась на 72,4 процента. На онлайн-конференции "Автостат 100+" прозвучали немного другие показатели: рынок легковых упал на 64,2 процента, легких коммерческих - на 43,9, тяжелых грузовиков на 32,5, автобусов - на 64,9 процента. Расхождение объяснимо: здесь вели счет не по продажам, а регистрациям в ГИБДД, и разница между сбытом и постановкой на учет по итогам года может составлять несколько десятков тысяч единиц.

По словам гендиректора аналитического агентства "Автостат" Сергея Целикова, на мировом авторынке дела обстоят не лучше. За исключением, пожалуй, Китая, где динамика с начала года напоминает латинскую букву V: сильно упав в феврале - до минус 80 процентов к уровню февраля-2019, он стал потихоньку выправляться и в апреле показал потрясающий для "постпандемического" времени результат - всего минус 2,6 процента. Рынки США и Японии напоминают асимметричную крышу с небольшим подъемом в феврале-марте и крутым падением в апреле - до минус 53 и минус 27 процентов соответственно. Больше всего пострадали авторынки Европы: от минус 61 процента в Германии до минус 97,6 процента в Италии.

В России чем дальше от столицы, тем падение меньше. Так, сообщил Сергей Целиков, если в Центральном, Северо-Западном, Северо-Кавказском и Южном федеральных округах снижение составило от 68 до 70 процентов, то на Дальнем Востоке - "всего" 26. Та же картина сложится, если рассматривать города-миллионники: разброс от минус 80 процентов в Москве до минус 38 процентов - в Омске. Разница объясняется разной степенью строгости режима самоизоляции. Например, столичные шоурумы и станции техобслуживания были закрыты с двадцатых чисел марта, а в провинции СТО работали. Как сообщил "РГ" гендиректор ГК "АвтоСпецЦентр" Денис Петрунин, в апреле московские автодилеры выручили примерно 15 процентов от прежнего уровня дохода: 5 процентов закрыли онлайн-продажи и 10 - финансовые услуги (в основном, продление страховых полисов) и выдачи автомобилей, выкупленных в марте, но идущих в зачет апреля.

По словам директора по развитию компании "РОЛЬФ" Владимира Мирошникова, самое главное в этой ситуации было - сохранить профессиональную команду. "Автобизнес весьма специфичен, и быстро найти компетентных сотрудников на рынке непросто, на создание слаженной команды требуются годы. Нынешние объемы рынка, безусловно, не требуют многочисленного персонала, однако, когда рынок начнет восстанавливаться, то вся команда будет снова полностью загружена работой", - подчеркнул Мирошников.

На этом фоне, можно сказать, повезло дилерам в регионах, где ограничительные меры были не такими жесткими. Так, в Рязани шоурумы открыты уже с 6 апреля, в Туле - с 14-го. Сервисные станции в городе самоваров и пряников вообще не прекращали работу, и некоторые выполнили план апреля на все 100 процентов. И кстати, немало москвичей потянулись в близлежащие города за покупками авто и их обслуживанием: людей с деньгами коронавирус не остановил.

Несмотря на то, что онлайн-продажи для авторынка пока - явление штучное, именно в развитии дистанционных продаж эксперты видят перспективу роста в будущем. Во-первых, к сделкам в таком формате за почти два месяца самоизоляции привыкли, да и чем онлайн-покупка автомобиля отличается от онлайн-покупки, скажем, телевизора? Во-вторых, даже после снятия всех ограничений люди какое-то время будут избегать лишних контактов. Сергей Целиков, например, уверен, что именно коронавирус подстегнет авторынок в ближайшем будущем, поскольку в общественном транспорте вероятность подцепить заразу куда выше, чем в собственном авто.

А еще апрель этого года сломал "традицию" предыдущих кризисов: продажи грузового транспорта упали в меньшей степени, чем легкового. Это говорит о том, что предприниматели не опустили руки, надеются выкарабкаться и спасти свой бизнес. Так, согласно проведенному исследованию, практически две трети московских предпринимателей намерены пополнять автопарки, в том числе новой техникой.

"Если в России в ближайшее время заработают программы господдержки автопрома, до конца года снижение рынка составит не более 30-40 процентов, - отметил директор департамента коммерческого транспорта ГК "АвтоСпецЦентр" Максим Шишко. - При этом в меньшей степени кризисные явления затронут сегмент легких коммерческих автомобилей, которые сейчас активно вовлечены в сервисы дистанционных продаж и доставки товаров. Причем речь может идти не только о периоде ограничений, но и об изменении потребительских привычек в принципе".