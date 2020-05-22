"Буханка" неожиданно стала самым продаваемым автомобилем в Казахстане

Выпускаемый уже 55 лет УАЗ "Буханка" по результатам апреля неожиданно стал самым продаваемым новым автомобилем в Казахстане.

За прошлый месяц в соседней с Россией стране было продано 1122 новых легковых и коммерческих автомобилей - это исторический минимум, относительно апреля 2019 года падение составило 81%. 121 машина от указанного количества - это "Буханки", такое количество обеспечило модели первое место в рейтинге самых продаваемых автомобилей за месяц.

Как устаревшие микроавтобусы и фургоны выбрались в лидеры? Очень просто: в течение всего апреля из-за коронавируса в Казахстане действовал режим чрезвычайного положения, а работа автосалонов была ограничена. Параллельно госорганы страны осуществляли экстренные закупки спецтехники: 60% проданных "Буханок" - это санитарки модели УАЗ-3962, пишет Wroom.ru.

На втором месте по популярности по результатам апреля в Казахстане оказалась Lada Granta - 73 машины, на третьем - "ГАЗель" (63 машины).