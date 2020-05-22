Чего не стоит опасаться при покупке машины с пробегом

Покупка машины с пробегом связана с определенным риском. Но при этом всегда остается шанс взять машину в хорошем состоянии по низкой цене, если знать, как выбирать и не слушать набор расхожих мифов на тему.

Первый миф касается самого пробега. Считается, что нужно покупать автомобиль с пробегом меньше 100 тысяч километров. Но тут есть свои нюансы. Если машина возрастом 10 лет успела проехать только 60-80 тысяч километров, то есть риск, что одометр скручен. Либо все эти годы она провела, толкаясь в городских пробках на небольшие расстояния.

Второй вариант плох тем, что в таких условиях эксплуатации масло должно меняться в два раза чаще. Обычно владельцы этим пренебрегают, и моторы подобных машин бывают закоксованы.

Если автовладелец ответственно походил к техобслуживанию, то на пробеге 120 тысяч километров он должен был сделать комплексное обслуживание машины. В частности, поменять колодки, свечи, ремни и другие дорогие расходники. Поэтому в ряде случаев бывает выгоднее купить обновленный автомобиль с пробегом свыше 120 тысяч километров, чем с малым километражом, намотанным по пробкам, пишет aif.ru.

Другой миф касается покраски. Считается, что нужно брать машину с обновленным кузовом, без царапин и сколов. Однако если эти потертости ремонтировал неквалифицированный мастер накануне продажи, можно ждать волны трещин и сколов через пару лет. Новая краска облетит, а под ней обнаружится куча ржавчины. Поэтому лучше брать поцарапанную машину с заводским покрытием - так вы сразу узнаете, насколько глубоки и серьезны повреждения. Часто такие автомобили продаются еще и со скидкой. А затем уже можно будет покрасить кузов у проверенного мастера.

Еще один миф - о дубликате ПТС. Многие боятся каких-то криминальных историй или машин, находящихся в залоге у банков. Это правильно. Нужно уточнить, по какой причине выдан дубликат документа. Если по причине утраты ПТС - то шанс купить себе проблемный автомобиль действительно велик. Но если паспорт выдавался по причине утилизации старого, о чем есть соответствующая отметка, бояться такой покупки не стоит. Это значит, что машина сменила много владельцев, и все поля в документе оказались заполнены, пришлось получать новый.

Еще один страх касается перекупщиков. Основания бояться подобных сделок веские. Можно наткнуться на сомнительный автомобиль со скрученным пробегом и наскоро сделанным ремонтом. Однако есть крупные дилерские сети, которые реализуют машины, сданные в трейд-ин. Там можно найти хорошие варианты.

На рынке можно встретить автомобили из корпоративных парков и каршеринга. Их продают сразу по истечении гарантийного срока. Часто эти автомобили имеют небольшой пробег и могут похвалиться бережной и нечастой эксплуатацией. Здесь можно найти выгодный вариант. Но это правило не касается автомобилей из такси: обычно эти машины эксплуатируются на износ.