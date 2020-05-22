Видео: Дэвид Линч опубликовал безумный мультфильм и прогнозы погоды

Дэвид Линч оживил свой заброшенный YouTube-канал и выложил там мультфильм, который большинство поклонников не видели. Он был создан в 2015-м, но до сих пор демонстрировался только на специальных мероприятиях.

Произведение выполнено в лучших традициях безумного творчества Дэвида.

Сюрреалистичная десятиминутная картина называется "Пожар" (Fire / Pozar) - как известно, к огню мэтр неравнодушен.

Она создана в содружестве с аниматором Норико Миякавой (ассистент на "Твин Пикс" 2017-го и "Внутренней империи") и польским композитором Мареком Жебровским (чем, видимо, и объясняется польское название в заголовке видео).

Кроме того, Линч начал публиковать прогнозы погоды в Лос-Анджелесе. Умилительное зрелище. Вот, например, прогноз на 22 мая.