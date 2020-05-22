Фальков: Образовательные кредиты будут выдавать на 15 лет и на любую сумму

- Образовательный кредит в "новой редакции" - это половина ставки рефинансирования Центрального Банка и, соответственно, срок продолжительности его на 15 лет. Сумма кредита здесь не ограничена, - подчеркнул министр.

По его словам, 15 лет на погашение кредита означает, что выпускник после окончания вуза и устройства на работу сможет сам из своей зарплаты его отдавать.

- Образовательное кредитование - с государственным участием, ставка там совершенно другая, нежели просто если вы берете потребительский кредит, - пояснил глава Минобрнауки. - И это лишь одна из мер поддержки студентов во время пандемии. Мне кажется, здесь должен быть целый арсенал. Мы сейчас думаем и о других мерах, так что точку на этом не ставим.

Напомним, в четверг на совещании по вопросам образования президент дал поручение снизить ставку по образовательным кредитам до 3 процентов. До сих пор она составляла 8-16 процентов годовых, что было неподъемной суммой для многих студентов. Именно поэтому образовательные кредиты не пользовались особой популярностью.