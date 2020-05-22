ФНС открыла раздел для поддержки самозанятых

Федеральная налоговая служба (ФНС) России открыла раздел, где можно подробно ознакомиться о мерах поддержки самозанятых граждан, а также подробной инструкцией по их получению. Об этом сообщает пресс-служба ФНС.

"В разделе можно найти информацию о сроках предоставления субсидий, а также инструкции по привязке банковских карт для её получения", - говорится в сообщении. Там уточняется, что раздел размещен на информационной странице "Налог на профессиональный доход".

Как уже сообщала "РГ", Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о мерах налоговой поддержки, рассчитанных на широкий круг лиц в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Законопроект № 953580-7, в том числе, предусматривает материальную помощь самозанятым в размере 12130 рублей, которую они смогут потратить на уплату налога в 2020 году.

В пресс-службе ФНС добавили, что дополнительная информация о порядке и сроках выплат также будет размещена на сайте ФНС России после принятия соответствующих нормативных правовых актов.