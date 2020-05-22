Принят закон о налоговых мерах поддержки граждан и бизнеса

Документ был инициирован правительством РФ и направлен на реализацию перечня поручений по итогам обращения президента РФ 11 мая. Предприниматели и граждане получат передышку и дополнительный шанс сохранить свой бизнес, отметили в профильном Комитете Госдумы по бюджету и налогам.

Основная мера - малый и средний бизнес из списка наиболее пострадавших отраслей, а также социально ориентированные НКО будут освобождены от уплаты налогов и страховых взносов, начисленных во втором квартале 2020 года. А для пострадавших индивидуальных предпринимателей (ИП) сумма страховых взносов за нынешний год уменьшается на один МРОТ. Если у такого ИП нет работников, то страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за расчетный период 2020 года составят 20 318 рублей.

"Страховые взносы ИП начисляются не потому, что у них есть доход, а потому, что они зарегистрированы, - заявил глава профильного комитета Андрей Макаров. - Это решение президента поможет выживать самым маленьким, тем, кто в этой поддержке, наверное, сегодня больше всего нуждается".

При этом самозанятым вернут сумму уплаченного ими налога на профессиональный доход за 2019 год. Их тоже необходимо поддержать, ведь речь идет о "людях, которые поверили государству, вышли из тени", отметил Макаров.

Как подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин, в нынешних условиях "важно уменьшить налоговую нагрузку на граждан, малый и средний бизнес, социально ориентированные НКО". В частности, он выделил норму о снижении налоговых издержек для организаций и ИП, которые безвозмездно помогают в борьбе с коронавирусом. Их затраты на приобретение имущества для предотвращения распространения, диагностики и лечения инфекции будут отнесены к расходам, связанным с производством. Речь идет об имуществе, безвозмездно переданном медицинским организациям, государственным и муниципальным учреждениям и т.п.

Еще одна новелла освобождает доплаты работникам социальных учреждений от НДФЛ.