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22.05.2020 16:00
Рубрика: Легковые авто

Honda выпустит недорогой хэтчбек для развивающихся стран

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Патентные изображения перспективного хэтчбека Honda Фото: Патентные изображения перспективного хэтчбека Honda
Фото: Патентные изображения перспективного хэтчбека Honda

Компания Honda выпустит новый компактный семейный хэтчбек специально для развивающихся стран. В Сети появились первые изображения автомобиля - они взяты из патента.

Как пишет индийская редакция британского Autocar, новый хэтчбек создается на базе бюджетной модели City седьмого поколения (это седан, который производится на заводе компании в Таиланде и тоже продается только на развивающихся рынках).

Фото: Пресс-служба Kia.
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Хэтчбек будет унифицирован с седаном по большей части силовой структуры и внешних панелей кузова, вплоть до задних дверей. Задняя часть у хэтчбека, разумеется, будет оригинальной - с подъемной дверцей багажника. Какое торговое наименование получит грядущая новинка - пока неизвестно, возможно, машина будет просто называться City hatchback.

Целевыми рынками для автомобиля станут Китай, Бразилия, страны Юго-Восточной Азии. В Китае модель вытеснит из гаммы Honda хэтчбек Gienia, который построен на базе City шестой генерации.

Ожидается, что гамма моторов грядущей новинки будет включать бензиновый турбо объемом 1,0 л и атмосферный объемом 1,5 л, такими же двигателями комплектуется исходный седан City. Презентация новой "пятидверки" должна состояться в течение нынешнего года.

Фото: Патентные изображения перспективного хэтчбека Honda
#Lada