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Рубрика: Digital

К чему приводит скачивание и просмотр нелегального видеоконтента

Текст: Иван Черноусов
По статистике пользователи сети посещают пиратские ресурсы более 300 миллиардов раз ежегодно, сообщает в своем исследовании Роскачество. Организация предупреждает, что использование такого контента может привести к печальным последствиям.
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Загружая данные с торрент-трекеров, пользователи рискуют заразить свой компьютер вредоносной программой. Это может привести к тому, что киберпреступники завладеют персональным данными, документами, личными переписками и так далее. Киберпираты могут получить доступ к вашему устройству, что позволит им, например, следить за вами через микрофон или веб-камеру, выполнять действия в интернете от вашего имени, перенаправлять вас на фишинговые сайты банков и интернет-магазинов. Злоумышленники смогут похищать ваши финансы, использовать онлайн-профиль в своих мошеннических схемах или даже шантажировать посредством собранной информации.

Фото: iStock
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Эксперты уверены, что онлайн-просмотр видео на пиратских ресурсах также несет опасность: многие пиратские интернет-кинотеатры с бесплатным просмотром фильмов и сериалов имеют огромное количество баннеров. Любой неосторожный клик по такой рекламе может привести к загрузке вредоносного программного обеспечения или переходу на зловредный сайт. При этом заражение произойдет в автоматическом режиме за счет выполнения скриптов на устройстве жертвы.

Еще одной старой уловкой является уведомление о необходимости обновить Flash Player, без которого якобы посмотреть фильм не удастся. Ничего не подозревающий пользователь соглашается на установку новой версии плеера, однако вместо него скачивает на свое устройство самый настоящий вирус, который впоследствии может использовать ваш компьютер как марионетку, бота для атак.

Роскачество предупреждает, что закон предусматривает возможность привлечения к ответственности и за скачивание фильмов и музыки. Скачивание и хранение на компьютере нелегального контента может повлечь за собой ответственность гражданина по п.7.12 КоАП (нарушение авторских прав, если совокупная стоимость ущерба превышает 100 тысяч рублей) и ст. 1270 ГК РФ (недобросовестное использование).

Digital Видео Происшествия Правосудие Охрана порядка Госфонды и контрольные органы Роскачество

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