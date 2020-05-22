Кому не нужно уступать дорогу

Неофициальные правила вежливости на дороге часто предполагают, что автомобилист обычно пропускает вперед других участников движения. Порой этого требуют и законы, и правила хорошего тона. Иногда так лучше поступить, чтобы избежать риска ДТП. Для многих лучше пропустить вперед настойчивого водителя, чем выяснять кто прав, а кто виноват.

Но есть ряд случаев, когда пропустить вперед автомобиль - это значить создать аварийную ситуацию на дороге. Бывает и так, что уступать необязательно и даже опасно.

Именно этого и не надо делать в случаях, когда автомобилист выезжает из двора на улицу. В этом случае водитель, которому надо выехать на проезжую часть, сам обязан по правилам дорожного движения пропустить все автомобили и только после этого он имеет право совершить маневр.

В ситуации, когда такого водителя пропускают вперед, сильно возрастает риск ДТП. Ведь в этом случае автомобилист просто не может верно оценить условия на дороге из-за того, что пропускающий его автомобиль закрывает обзор. Более того, тогда и остальные водители, движущиеся в потоке, не смогут вовремя увидеть автомобиль, которой так выезжает на дорогу.

Также водитель не должен уступать на дороге место автомобилисту, нарушающему правила дорожного движения. По закону автолюбитель, который нарушает ПДД, не получает преимущество на дороге, и уступать ему не обязан никто. Конечно же, часто бывают случаи, когда не пропустить такого автомобилиста - значит рисковать собственной жизнью. Например, очевидно, что лучше пропустить автомобиль, который двигается по встречной полосе в нарушении ПДД, не имея при этом преимущества на дороге.

Вообще "пропускать или не пропускать" - это всегда решение, которое надо принимать, исходя из реальных условий на дороге, не забывая о том, что вокруг есть и другие участники дорожного движения. И порой "пропустить" - будет означать подвергнуть их риску.

Именно так и случается, когда при езде по многополосной трассе один водитель пропускает другого. Зачастую в этой ситуации другие участники движения могут не ожидать такого маневра и не смогут вовремя и правильно среагировать на него. А в этом случае водитель, которому надо поменять полосу движения, обязан сам уступить всем дорогу и убедиться в безопасности маневра. Иначе его ждет штраф в размере 500 рублей, что предусмотрено в части 3 статьи 12.14 КоАП.

Опасные ситуации на дороге возникают и тогда, когда автомобилист добровольно или вынуждено пропускает пешехода, который переходит дорогу в неположенном месте.

Конечно, в этом случае пешеход нарушает ПДД, подвергает риску себя и всех участников движения. А автомобилист, который порой именно вынужден пропустить такого пешехода, резко притормозив, создает угрозу для тех, кто едет сзади него. Водители позади идущих авто могут не успеть затормозить, и тогда все может обернуться печально и для автомобилистов, и для пешехода.

Часто опасные ситуации возникают и тогда, когда автомобилист не пропускает вперед машину, которая пытается объехать по обочине. Судебная практика показывает, что он и не должен пропускать. Но зачастую водитель, который пытается совершить объезд по обочине, уверенный в своей правоте, не желает уступать место тому, на чьей стороне и здравый смысл, и ПДД. Часто в таких ситуациях избежать ДТП не удается.

Конечно же, правил вежливости на дороге должны придерживаться все автомобилисты. Однако все должно быть в меру, и в случаях, когда на первое место выходит безопасность, пренебрегать правилами в угоду этикету не стоит.