Куда будут поступать абитуриенты-2020

На пике популярности - сфера ИТ.

Большинство выпускников 2020 года - 20 процентов - будут подавать документы именно на факультеты информационных технологий, сообщает в пятницу RT, ссылаясь на опрос, проведенный одним из образовательных ресурсов.

На втором месте по популярности - медицинский факультет, его выбрали 12 процентов. Также в пятерке лидеров экономический, юридический и механико-математический факультеты.

Гуманитарный факультет и иностранные языки выбрали по 6 процентов школьников. Физический факультет интересует 5 процентов, биологический - 4 процента опрошенных.

В "хвосте" - исторический, химический, филологический и географический факультеты.

10 процентов участников опроса выбрали вариант "другое", где сами школьники вписывают ответы. Чаще всего здесь писали педагогический факультет и ответ "не знаю".

3 процента опрошенных не планируют поступать в вуз в этом году. А среди тех, кто готовится к поступлению, 90 процентов - рассчитывают учиться на бюджетной основе.

Кстати, большинство школьников, участвующих в опросе, отметили: пандемия коронавируса никак не повлияла на их решение о поступлении в вуз и выбор факультета.