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22.05.2020 12:14
Рубрика: Спорт

"Локомотив" будет делать ставку на молодых игроков

Текст: Максим Домчев
Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе рассказал, что клуб меняет вектор развития и будет делать ставку на молодых игроков. Команда больше не может позволить себе покупку дорогих возрастных футболистов.
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

О переменах Кикнадзе рассказал в программе "Футбол России" на телеканале "Россия 24". В интервью генеральный директор клуба рассказал о том, какие перемены произойдут в "Локомотиве" и объяснил выбор нового главного тренера.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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"Те обязательства, которые клуб взял на себя в последние годы, чрезмерны, - рассказал Кикнадзе. - Они не соответствуют тем возможностям, которые имеет клуб. Обязательства по финансированию. В условиях, когда ТВ приносит 3% бюджета; вся коммерческая деятельность - 9%, из которых 3,5% с билетов, абонементов и так далее; 20% приносит Лига чемпионов и более 60% приносит поддержка одного спонсора, мы понимаем, что нам необходимо искать другие источники финансирования. И, соответственно, начинать серьезную работу по продвижению молодежи".

По его словам, об этом были разговоры с Юрием Семиным, который 31 мая покидает свой пост. В нем Кикнадзе сказал, что "Локомотив" не может больше позволить себе роскошь брать возрастных футболистов.

"При этом я прекрасно понимаю, что возрастные футболисты тоже нужны. Ни в коем случае не зарекаюсь и не говорю, что мы теперь будем брать только 18-летних. Но нам необходимо научиться развивать собственных игроков, привлекать молодых игроков из других клубов, из-за рубежа, развивать их и в возрасте 24-25 лет отправлять в большое плавание", - сказал он.

Новый главный тренер "Локомотива" серб Марко Николич был выбран как раз с учетом перемен.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
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"Марко - яркий человек. Молодой - 40 лет. Тренирует при этом 17 лет. Зарекомендовал себя как амбициозный, смелый, атакующий, хорошо разбирающийся в вопросах тактики тренер. Я получил положительные отзывы о нем и из Испании, и из Англии, и из Сербии, и из России. Нашел возможность трижды с ним встретиться. Философия, которую он исповедует, близка той, которой придерживаюсь я", - сказал Кикнадзе.

Генеральный директор "Локомотива" заявил, что по его мнению команда должна играть в атакующий футбол. И команды Николича отличались высокой результативностью. Также игроки, с которыми он работал, выступают с пяти сильнейших чемпионатах Европы.

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