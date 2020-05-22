Мясников озвучил причину низкой смертности от коронавируса в России

Доктор Мясников объяснил причину низкой смертности от коронавируса в России. Об этом он рассказал в интервью журналисту Владимиру Соловьеву. Эксперт отметил, что за статистикой в стране следят строго.

"С данными у нас не играют. Наше преимущество в большом количестве стационаров, больничных коек. В России их гораздо больше на одного человека, чем в Европе", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

Среди вероятных причин низкой смертности эксперт также назвал малое число домов престарелых в сравнении с Европой. В России идет активная работа над вакциной от нового типа коронавируса. К ней подключились не только государственные, но и частные компании. Сейчас уже идут доклинические испытания. Ранее в Минздраве рассказали, что ожидают получить результаты в конце июля.