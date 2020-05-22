МИД: РФ не ставит крест на Договоре по открытому небу после демарша США

"До тех пор пока договор остается в силе, мы намерены полностью следовать всем правам и обязательствам, которые вытекают для нас из этого договора", - отметил дипломат. Его слова приводит РИА Новости. В России, продолжил Грушко, исходят из того, что и все другие страны будут "подходить к своим обязанностям участников этого соглашения добросовестно".

Соглашение, подписанное еще в 1992 году в Хельсинки, позволяет США, России и еще трем десяткам стран проводить разведывательные полеты над территориями друг друга для укрепления взаимного доверия.