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22.05.2020 18:02
Рубрика: Власть

МИД: США выходят из Договора по открытому небу под надуманным предлогом

Текст: Владимир Шилов

Россия не будет поддаваться на шантаж со стороны США в отношении Договора по открытому небу (ДОН), заявили в пятницу в МИД РФ. В российском внешнеполитическом ведомстве ответили на прозвучавшие из Вашингтона обвинения в том, что Россия якобы использовала это международное соглашение для нацеливания высокоточного оружия.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
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"Россия действовала строго в рамках его положений, никаких претензий в этом отношении к нам у американских коллег ранее не возникало. Очевидно, что теперь, испытывая острый дефицит аргументов в оправдание своих действий, противники ДОН были вынуждены прибегнуть к использованию этого надуманного тезиса", - констатировали в дипведомстве.

В МИД напомнили, что именно США с самого начала настаивали на открытии для наблюдательных полетов всей территории государства-участника договора. Россия, говорится в заявлении, не приемлет выдвигаемые США ультиматумы.

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