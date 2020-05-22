В мире
22.05.2020 19:09
Текст: Юрий Сизов

Минск разочарован решением США о выходе из Договора по открытому небу

Решение Вашингтона о выходе из Договора по открытому небу официальный Минск воспринял с нескрываемым сожалением. Ведь 1,5 тысячи наблюдательных полетов, проведенных за годы его выполнения, стали наглядным примером востребованности и жизнеспособности в меняющейся военно-политической обстановке на евроатлантическом пространстве. Именно на это указал официальный представитель внешнеполитического ведомства Беларуси Андрей Шупляк, комментируя БЕЛТА решение Белого дома.
Фото: Dmitry Terekhov/wikipedia.org Фото: Dmitry Terekhov/wikipedia.org
Dmitry Terekhov/wikipedia.org

Кроме того, напомнил высокопоставленный дипломат, этот документ "имеет особое значение для его страны, так как стал одним из первых международно-правовых инструментов с участием Беларуси после обретения ею независимости".

А главное, Договор по открытому небу, подчеркнул он, является одним из наиболее значимых и "эффективно действующих военно-политических инструментов на пространстве от Ванкувера до Владивостока. Он вносит весомый вклад в повышение транспарентности и предсказуемости в военной сфере и укрепление доверия между государствами-участниками".

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
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В МИД Беларуси высказали убеждение в том, что "ни одна страна не заинтересована в дальнейшем снижении доверия и росте военно-политической напряженности в мире, нанесении серьезного ущерба архитектуре общеевропейской безопасности и контроля над вооружениями".

Беларусь, дали понять во внешнеполитическом ведомстве, по-прежнему твердо придерживается позиции, что все проблемы можно и нужно решать "посредством равноправного и взаимоуважительного диалога в рамках Консультативной комиссии по открытому небу, специально созданной для рассмотрения вопросов, связанных с соблюдением положений договора".

В Минске готовы к конструктивному взаимодействию по укреплению Договора по открытому небу и повышению его эффективности со всеми государствами-участниками, в том числе, в преддверии запланированной на 2020 год четвертой конференции по рассмотрению действия договора, заявил представитель МИД.

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