МИД РФ: Договор по открытому небу не умрет после выхода из него США

Договор по открытому небу скорее жив, чем мертв, уверен заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Договор совершенно не мертв, и выход из него США в ноябре текущего года, что я считаю весьма и весьма вероятным с учетом всех объявлений, а главное - по причине такой поведенческой модели Вашингтона в этой сфере, - это не означает, что договор после этого умрет", - заявил российский дипломат в ходе онлайн-дискуссии, организованной Фондом поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова. Его слова приводит ТАСС.

Напомним, в пятницу США по дипломатическим каналам официально уведомили иностранных партнеров о своем решении в одностороннем порядке выйти из этого договора.