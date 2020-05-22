В МИД получили уведомление от США о выходе из Договора по открытому небу

США по дипломатическим каналам уведомили Россию о предстоящем выходе из Договора по открытому небу, сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
Фото: Charles J. Haymond / US AIR FORCE / AFP
"Мы получили от посольства США официальную ноту, где заявлено, что правительство США приняло решение запустить процедуру выхода из Договора по открытому небу", - сказал Рябков. Его слова приводит ТАСС.
Напомним, госсекретарь США Майк Помпео накануне пообещал соблюсти все необходимые формальности и оповестить в пятницу иностранных партнеров о своем решении.
Соглашение, подписанное еще в 1992 году в Хельсинки, позволяет США, России и еще трем десяткам стран проводить разведывательные полеты над территориями друг друга для укрепления взаимного доверия.