В МИД получили уведомление от США о выходе из Договора по открытому небу

"Мы получили от посольства США официальную ноту, где заявлено, что правительство США приняло решение запустить процедуру выхода из Договора по открытому небу", - сказал Рябков. Его слова приводит ТАСС.

Напомним, госсекретарь США Майк Помпео накануне пообещал соблюсти все необходимые формальности и оповестить в пятницу иностранных партнеров о своем решении.

Соглашение, подписанное еще в 1992 году в Хельсинки, позволяет США, России и еще трем десяткам стран проводить разведывательные полеты над территориями друг друга для укрепления взаимного доверия.