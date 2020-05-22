Минздрав назвал общее количество тяжелых больных с COVID-19

В России госпитализировано почти 110 тысяч человек с новой коронавирусной инфекцией, из них в реанимационных отделениях находятся порядка 2,5 тысяч. Такие данные привел в пятницу министр здравоохранения Михаил Мурашко на совещании у президента РФ Владимира Путина, посвященном санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.

Ситуация по медицинский помощи больным COVID-19, по его словам, стабилизировалась, нет перегрузки реанимационных коек . "Мы в общей сети имеем где-то порядка 108-109 тысяч человек (с коронавирусом - прим. "РГ") и порядка 2,5 тысяч человек в реанимационных отделениях", - сказал он, добавив, что федеральные специалисты консультируют местных врачей по каждому больному, находящемуся в реанимации.

Отвечая на вопрос президента о загруженности коек, министр здравоохранения сообщил, что ряд регионов с более спокойной эпидемиологической ситуацией уже обращается в Минздрав с предложением вернуть часть мест для оказания плановой помощи по другим заболеваниям. "Мы имеем сегодня достаточный резерв", - констатировал Михаил Мурашко.