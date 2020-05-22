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22 мая 2020 г.

Постановление правительства Москвы от 22 мая 2020 года № 623-ПП "О дополнительных мерах материального стимулирования работников организаций социального обслуживания по оказанию социальной и иной адресной помощи в условиях режима повышенной готовности"

Дата подписания 22 мая 2020 г.
Опубликован 22 мая 2020 г.

Комментарии Российской Газеты

Собянин установил доплаты работникам организаций соцобслуживания

В целях улучшения качества оказания социальной и иной адресной помощи гражданам, нуждающимся в получении социальных услуг, в условиях режима повышенной готовности и в связи с выполнением работниками организаций социального обслуживания своих трудовых обязанностей в условиях риска для своего здоровья Правительство Москвы постановляет:

1. Предусмотреть материальное поощрение работникам организаций социального обслуживания, оказывающим социальную и иную адресную помощь на дому и в стационарных условиях:

1.1. Социальным работникам и иным работникам организаций социального обслуживания, осуществляющим функции социальных работников по оказанию на дому социальной и иной адресной помощи, стимулирующую выплату в размере 25 000 рублей в месяц.

1.2. Специалистам (помощникам) по уходу, оказывающим социально-медицинские услуги в стационарных организациях социального обслуживания, переведенным на непрерывный (сменный) режим работы, в рамках заключенных договоров на. оказание услуг со сторонними поставщиками услуг, компенсационную выплату в размере 20 000 рублей в месяц, а в случае выявления в стационарной организации социального обслуживания ( стационарном отделении) новой коронавирусной инфекции или подозрения на новую коронавирусную инфекцию компенсационную выплату в размере 25 000 рублей в месяц.

2. Материальное поощрение врачей, социальных, педагогических и иных работников стационарных организаций социального обслуживания, переведенных на непрерывный (сменный) режим работы, в размере 100 процентов должностного оклада в месяц осуществляется в соответствии с правовыми актами Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы за счет средств бюджета города Москвы, предусмотренных стационарным организациям социального обслуживания на финансовое обеспечение выполнения государственного задания.

3. Установить, что:

3.1. Материальное поощрение выплачивается работнику исходя из фактически отработанного им времени в месяц по занимаемой должности, и при этом материальное поощрение работнику производится не более чем за одну занимаемую должность.

3.2. Материальное поощрение работников организаций социального обслуживания города Москвы осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями по установлению выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку, утвержденными Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы.

3.3. Перечень организаций социального обслуживания города Москвы, работникам которых в соответствии с настоящим постановлением устанавливается материальное поощрение, и перечень должностей работников, которым устанавливается указанное материальное поощрение, утверждаются Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы.

3.4. Материальное поощрение специалистов (помощников) по уходу, оказывающих социально-медицинские услуги в стационарных организациях социального обслуживания, в форме компенсационных выплат, установленных пунктом 1.2 настоящего постановления, осуществляется Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы на основании сведений и подтверждающих документов, представленных сторонними поставщиками услуг.

4. Финансовое обеспечение предоставления дополнительных мер материального стимулирования работникам организаций социального обслуживания в соответствии с настоящим постановлением осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных Департаменту труда и социальной защиты населения города Москвы законом города Москвы о бюджете города Москвы на соответствующий финансовый год и плановый период на указанные цели.

5. Установить, что предусмотренное настоящим постановлением материальное поощрение предоставляется:

5.1. Работникам, указанным в пункте 1.1 настоящего постановления, с 26 марта 2020 г. по 30 июня 2020 г.

5.2. Работникам, указанным в пунктах 1.2 и 2 настоящего постановления, с 15 апреля 2020 г. по 15 июля 2020 г.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Ракову А.В.

Мэр Москвы С.С.Собянин



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