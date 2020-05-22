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22.05.2020 19:34
Рубрика: Власть

Собянин установил доплаты работникам организаций соцобслуживания

Текст: Ангелина Зеленькова
Работникам организаций социального обслуживания будут получать дополнительные выплаты. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Врачи стационарных организаций социального обслуживания получат 40 тысяч рублей, а те, кто непосредственно оказывает помощь больным с коронавирусом - 60 тысяч рублей. Для социальных и педагогических работников, среднего медицинского и административного персонала доплата составит 25 тысяч, если же они работают с заболевшими людьми - 35 тысяч.

Для младшего персонала будут доплаты в размере 15 тысяч, в случае выявления в стационарной организации новой коронавирусной инфекции - 20 тысяч рублей, а для технических работников - 10 тысяч и 15 тысяч рублей соответственно.

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Социальным работникам будут дополнительно выплачивать 25 тысяч рублей, специалистам (помощникам) по уходу сторонних организаций - 20 тысяч, в случае выявления вируса в организациях - 25 тысяч.

"Сотрудникам стационарных организаций социального обслуживания (пансионатов для ветеранов труда, психоневрологических интернатов, центров содействия семейному воспитанию), переведенным на непрерывный (сменный) режим работы - в размере 100% должностного оклада в месяц", - говорится в сообщении.

Доплаты для работников стационарных учреждений установлены начиная с 15 апреля по 15 июля. Для работников, осуществляющие надомное обслуживание, - начиная с 26 марта.

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