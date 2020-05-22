Началась финальная стадия клинических исследований лекарства от COVID-19

Минздрав России одобрил переход к финальной стадии клинического исследования противовирусного препарата "Фавипиравир" для лечения COVID-19. Начат набор участников - предполагается, что в заключительной части исследований терапию препаратом получат 330 пациентов. Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

Как уже сообщала "Российская газета", "Фавипиравир" был создан в Японии для лечения инфекций, вызываемых РНК-вирусами. Поскольку новый вирус SARS-CoV-2 относится к этому "семейству", во время эпидемии медики в Китае и Японии в числе прочих препаратов опробовали для лечения новой коронавирусной инфекции и "Фавипиравир" и получили положительные результаты.

В конце 2019 года срок действия патента, защищающего монопольное производство препарата компанией-разработчиком закончился, и это дало возможность в короткие сроки начать производство "фавипиравира" в России. Это сумела сделать компания "ХимРар" при поддержке РФПИ.

В начале мая начались клинические исследования лекарства на первой группе из 40 больных в состоянии средней тяжести, которые получали новое лекарство. В контрольную группу включили 20 пациентов, которые получали стандартную терапию. Первые результаты были обнадеживающими: у 68% пациентов, принимавших препарат, температура тела нормализовалась раньше (на третий день), чем в контрольной группе (на шестой день). В среднем освобождение организма от вируса происходило за четыре дня после начала лечения, тогда как при стандартной терапии средний срок составил девять дней. По итогам первого этапа была подтверждена безопасность препарата, не выявлено никаких новых, ранее не зарегистрированных побочных эффектов, а эффективность оказалась выше порогового уровня в 80%, что является критерием препарата с высокой противовирусной активностью. В течение первых четырех дней терапии 65% пациентов, получавших препарат, имели отрицательный тест на коронавирус - это в два раза выше, чем в группе стандартной терапии. К 10 дню число пациентов с отрицательным тестом достигло 35 человек из 40.

"Самочувствие и клиническое состояние пациентов, принимавших "Фавипиравир", улучшается быстрее, что может приводить к более ранней выписке и снижению нагрузки на медицинские учреждения на 30-40 процентов уже в ближайшей перспективе. Кроме того, большинство пациентов становятся неопасными для окружающих уже на пятый день лечения, что критически важно для остановки эпидемии и скорейшего возвращения к нормальной жизни", - отметила глава "ХимРара" Елена Якубова.

Теперь исследование препарата будет продолжено и охватит 330 пациентов в 30 медицинских центрах в девяти регионах России. РФПИ и "Химрар" обратились в министерство здравоохранения с ходатайством об ускоренной регистрации лекарства. В этом случае лечение "Фавипиравиром" сможет получать широкий круг больных. В "ХимРаре" ранее заявляли, что готовы быстро нарастить объемы производства препарата в соответствии с потребностями.

"Мы продолжаем получать обнадеживающие данные в ходе клинических исследований "Фавипиравира" - не менее 85% пациентов полностью излечились от коронавируса в течение 10 дней после начала приема препарата, - прокомментировал генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. - Рассчитываем на позитивный финальный результат исследований, который позволит завершить регистрационные процедуры препарата в России и приступить к полномасштабному запуску производства и поставок лекарства в медицинские учреждения по всей стране".