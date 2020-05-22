Указ губернатора Нижегородской области от 21 мая 2020 года № 89 "О внесении изменений в некоторые указы Губернатора Нижегородской области"

1. Изложить абзац пятый пункта 34.4 Указа Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 "О введении режима повышенной готовности" в следующей редакции:

"наличия отдельного наружного (уличного) входа, закрытия организациями торговли примерочных зон и недопущения примерки одежды и обуви на торговых площадях вплоть до перехода на третий этап.".

2. Пункт 4 Указа Губернатора Нижегородской области от 11 мая 2020 г. № 80 "О внесении изменений в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27" изложить в следующей редакции:

"4. Осуществлять субсидирование затрат салонов красоты (парикмахерских) на приобретение и установку оборудования видеонаблюдения:

в случае, если заявление о согласии работать в пилотном режиме в соответствии с пунктом 34.4 Указа Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 "О введении режима повышенной готовности" подано в срок не позднее 27 мая 2020 г., в размере 100% от суммы понесенных затрат, но не более 8000 рублей из расчета на одну камеру;

в иных случаях в размере 50% от суммы понесенных затрат, но не более 4000 рублей из расчета на одну камеру.".

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Г.С.Никитин







