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22.05.2020 17:50
Рубрика: Российский автопром

Очень дешево. СМИ узнали, сколько АвтоВАЗ заплатил за Chevrolet Niva

Текст: Михаил Азнавуров

В декабре 2019 года АвтоВАЗ выкупил долю американцев в совместном предприятии GM-AvtoVAZ (то есть 50% акций) и стал, таким образом, единоличным владельцем этой компании. Сумма сделки до сих пор была неизвестна, но спустя полгода ее удалось узнать журналистам издания Drom.ru - через консолидированный финансовый отчет Renault Groupe (владелец контрольного пакета акций АвтоВАЗа).

Как пишет ресурс, за 50% акций совместного предприятия российский автогигант заплатил бывшему американскому партнеру 411 млн рублей. Сделка была проведена 16 декабря, на тот момент эта сумма была равна 5,9 млн евро, или 6,6 млн долларов.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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По меркам автопрома это незначительная сумма, но похоже, что у GM не было других вариантов. Заметим, что в 2001 году, когда СП только создавалось, общий объем инвестиций в него составил 338,2 млн долларов, GM и АвтоВАЗ тогда вложили по 99,1 млн долларов, остальные 140 млн долларов выделил Европейский банк реконструкции и развития (40 млн долларов - в виде инвестиции, 100 млн долларов - как кредит). В настоящее время единственный продукт бывшего СП - это внедорожник Chevrolet Niva.

В отчете Renault Groupe говорится, что вместе с GM-AvtoVAZ и его заводом российскому автогиганту отошла дочерняя структура СП - фирма JV Systems, которая владеет огромным недостроенным производством в ОЭЗ Тольятти (на нем должны были выпускать кузова для несостоявшейся "Шевроле Нивы II"). Кроме того, АвтоВАЗ получил назад бренд Niva/"Нива", который с 2001-го был зарегистрирован за СП.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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В середине апреля GM-АвтоВАЗ был переименован в "Лада Запад Тольятти" (ЛЗТ). Затем АвтоВАЗ оформил на Niva новое Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), в котором модель уже носит марку Lada.

Мощности ЛЗТ позволяют выпускать 75 000 автомобилей в год при двухсменном режиме работы и 98 000 - при трехсменном.

Пресс-служба АвтоВАЗа не комментирует информацию о сумме сделки по выкупу 50% акций СП.

#Lada #Chevrolet Niva