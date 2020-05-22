Опубликовано видео задержания в Дагестане групы боевиков

В Дагестане ликвидированы шестеро бандитов, связанные с запрещенной в РФ международной террористической организацией ИГИЛ.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Информационном центре Национального антитеррористического комитета, боевики координировали свои действия с эмиссаром ИГИЛ и планировали совершить серию терактов - нападения на сотрудников правоохранительных органов и религиозных деятелей. Кроме того они занимались вымогательством денег у предпринимателей для финансирования террористической деятельности.

По данным НАК, группу бандитов обнаружили накануне в Хасавюртовском районе Дагестана в лесу к северу от поселка Гоксув. После чего в этом районе был введен режим контртеррористической операции.

"При попытке задержания преступники оказали вооруженное сопротивление сотрудникам сил правопорядка с применением автоматического оружия и гранат. Ответным огнем бандиты нейтрализованы", - сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.

Судя по кадрам оперативного видео предоставленного Информцентром НАК, в операции по нейтрализации боевиков применялась вертолеты, бронетехника и 120 мм минометы.

Во время боестолкновения один сотрудник спецназа был ранен, ему оказали необходимую медпомощь. Пострадавших среди гражданского населения нет.