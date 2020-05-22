В спецоперации против боевиков в Дагестане пострадал силовик

Один сотрудник правоохранительных органов получил ранение в ходе спецоперации по нейтрализации боевиков в Дагестане. Он госпитализирован, сообщает ТАСС.

Перестрелка произошла при штурме частного дома в Хасавюртовском районе республики, в лесном массиве между селами Гоксув и Муцалаул. Предполагается, что сопротивление силовикам оказали остатки боевиков так называемой эндирейской бандгруппы.

Спецоперация продолжается. Информации об убитых и раненых боевиках на данное время нет.