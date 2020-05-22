В Дагестане спецназ вступил в перестрелку с группой боевиков

В Дагестане подразделения спецназа ФСБ и Росгвардии вступили в бой с группой боевиков, которая ранее была обнаружена в Хасавюртовском районе республики.

Перестрелка, по данным ТАСС, произошла в лесном массиве между селами Гоксув и Муцалаул. Предполагается, что сопротивление силовикам оказали боевики эндирейской бандгруппы. В федеральном розыске находятся пять членов банды.

Информации о погибших и раненных пока не сообщается. Подробности операции на данный момент также не озвучиваются. По словам источника "Интерфакс", боевики засели в частном доме. Сейчас идет его штурм.

Напомним, что вечером 21 мая около села Гоксув силовиками была замечена бандгруппа, которая скрылась в лесном массиве.

Как сообщает Информационный центр Национального антитеррористического комитета, с рассветом правоохранительные органы приступили к поисковым мероприятиям и прочесыванию местности. В ведомстве подтвердили проведение спецоперации.