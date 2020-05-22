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Погиб рестлер-актер из "Черной пантеры" и "Хищных птиц" Шэд Гаспард

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    22.05.2020, 11:16
Текст:   Олег Усков

Американский рестлер и актер Шэд Чад Хавье Хейзус Роман Читтик Гаспард, более известный как просто Шад Гаспард, погиб 17 мая на сороковом году жизни.

Согласно NYT, Шэд проводил время со своими женой и десятилетним сыном на пляже в Лос-Анджелесе, когда во время купания его с группой других отдыхающих стало уносить от берега отбойным течением. Спасатели успели к бедствующим, но спортсмен попросил сначала помочь ребенку, а сам остался бороться с волнами.

Когда поисковая группа вернулась на место, выяснилось, что Шэда унесло приливной волной. Тело спортсмена было найдено на одном из городских пляжей через три дня.

Шэд родился 13 января 1981 года в Бруклине, Нью-Йорк. Выступал в World Wrestling Entertainment (WWE), состоял в группировке Cryme Tyme, но покинул ее, и группировка распалась.

В фильмах и сериалах начал сниматься, в том числе как дублер, в 2007-м: "Думай, как мужчина 2", "Призраки дома Хатэвэй", "Кей и Пил", "Братья", "Черная пантера", "Хищные птицы", "Последний акулий торнадо", сериалы "Игра", "От заката до рассвета", "Люцифер".

Кроме того, именно Шэд занимался захватом движений для Кратоса в видеоигре God of War.

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