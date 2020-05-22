Погиб рестлер-актер из "Черной пантеры" и "Хищных птиц" Шэд Гаспард

Американский рестлер и актер Шэд Чад Хавье Хейзус Роман Читтик Гаспард, более известный как просто Шад Гаспард, погиб 17 мая на сороковом году жизни.

Согласно NYT, Шэд проводил время со своими женой и десятилетним сыном на пляже в Лос-Анджелесе, когда во время купания его с группой других отдыхающих стало уносить от берега отбойным течением. Спасатели успели к бедствующим, но спортсмен попросил сначала помочь ребенку, а сам остался бороться с волнами.

Когда поисковая группа вернулась на место, выяснилось, что Шэда унесло приливной волной. Тело спортсмена было найдено на одном из городских пляжей через три дня.

Shad Gaspard died to make sure that his son was rescued and taken to safety before himself.



He died saving his sons life.



This is what a real man looks like. This is what a Hero looks like. This is what being a DAD looks like...#RIPShadGaspard pic.twitter.com/v53tSTLriF — ＪＭＸ (@ThexImiko) May 20, 2020

Шэд родился 13 января 1981 года в Бруклине, Нью-Йорк. Выступал в World Wrestling Entertainment (WWE), состоял в группировке Cryme Tyme, но покинул ее, и группировка распалась.

В фильмах и сериалах начал сниматься, в том числе как дублер, в 2007-м: "Думай, как мужчина 2", "Призраки дома Хатэвэй", "Кей и Пил", "Братья", "Черная пантера", "Хищные птицы", "Последний акулий торнадо", сериалы "Игра", "От заката до рассвета", "Люцифер".

Кроме того, именно Шэд занимался захватом движений для Кратоса в видеоигре God of War.