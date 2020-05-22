Пользователей Сети насмешили пассажиры бассейна на колесах

Смешанные чувства должны испытать полицейские, которые остановят на трассе этот пикап. С одной стороны, перевозка пассажиров в кузове категорически запрещена, даже если они пьяные, как говорится, в дрова. А с другой, ну как удержаться от смеха, глядя на этот бассейномобиль и его беспечных обитателей?

Видео, если верить комментариям, снято в солнечной Флориде где-то между Палм-Кост и Дейтона-Бич. Заскучавшие на самоизоляции студенты (судя по пренебрежению к законам физики, закоренелые гуманитарии) превратили пикап Ford F150 в бассейн на колесах, застелив кузов плотной пленкой и набрав туда воды.

Единственное, о чем они позабыли - об инерционности жидкости, которая чутко реагирует как на резкий разгон пикапа, так и на торможение. Если уж при поездке за мороженым в ближайший фастфуд пассажиров чуть не выбросило из кузова волной, то что будет на трассе при скорости хотя бы в 30-40 километров в час?