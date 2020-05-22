Попова: Вакцинация от COVID-19 начнется с групп риска

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, с кого начнется вакцинация от коронавируса. Прививать от коронавируса первыми будут людей из групп риска.

"Это общие правила на случай, если на первом этапе производственные мощности не позволят нам сделать сразу много доз вакцины", - цитирует главу ведомства РИА Новости.

Возможность промышленного производства вакцины от COVID-19 сейчас прорабатывается на уровне государства. Поиском лекарства занимаются государственные и частные компании. По информации министра здравоохранения, первые результаты ждут к концу июля.

"Хотелось бы, чтобы на рынке появилось несколько вакцин. Это всегда и конкурентное преимущество, и можно сравнивать качество", - отметил Михаил Мурашко.