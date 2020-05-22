Путин похвалил советскую систему санэпиднадзора

Советский Союз разрушили, а созданные им системы, в том числе санитарно-эпидемиологического надзора, не удалось, они остались. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по коронавирусу.

Глава государства спросил директора Российского научно-исследовательского противочумного института "Микроб" Владимира Кутырева, кто создавал в Советском Союзе систему санитарно-эпидемиологического надзора и реагирования на эпидемии. Собеседник ответил: "Семашко - первый министр здравоохранения молодой России". "Конечно", - кивнул Путин.

"И еще огромная плеяда специалистов потом после него", - продолжил эксперт.

"Вот Советский Союз разрушили, а созданную им систему не удалось, в том виде, в котором она есть сейчас. Есть все основания считать, что сделаем все шаги по ее укреплению, что сейчас и происходит", - заключил президент.