Путин поручил подготовить резерв коек на случай второй волны коронавируса

- Вы мне сами говорили, что возможна вторая волна распространению коронавируса осенью, - обратился президент к министру здравоохранения Михаилу Мурашко. Путин уточнил, что имеется в виду "конец октября - ноябрь - начало декабря".

- Посмотрите, сколько нам нужно коек оборудованных ИВЛ (система искусственной вентиляции легких, - "РГ"), кислородом, - призвал глава государства. Он добавил, что министр лучше знает, как именно нужно подготовиться.

- Но резерв коек у нас точно должен быть, - подчеркнул президент. - Прошу самым серьезным образом к этому отнестись.

Он также привел статистику по коечному фонду. Исходя из ситуации, регионы организовали новые койки для пациентов с коронавирусом - 165 тыс. Из них занято 56%. "Далеко не все наши возможности исчерпаны", - резюмировал Путин.

Что касается коек с ИВЛ, то их используется незначительное количество, несколько процентов. А оборудованных кислородом - 34%.

Владимир Путин также заявил, что ждет новых рекомендаций специалистов по дальнейшим мероприятиям по борьбе с COVID-19. Их поручено собрать кабмину. "И, конечно, нам нужны рекомендации специалистов по поводу того, как мы будем восстанавливать нормальную жизнь в стране, - добавил президент, - что мы будем делать в ближайшее время с открытием экономики, какими темпами и по каким направлениям нужно двигаться".

Глава государства ждет доклада на эти темы "в самое ближайшее время".