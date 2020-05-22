Путин призвал делать больше тестов на коронавирус

Широкое тестирование на коронавирус позволяет работать системе здравоохранения с запасом прочности, заявил президент на совещании по эпидемиологической ситуации.

Ситуация с COVID-19 в стране стабилизируется, во многих регионах снижается выявление новых случаев - и это несмотря на значительное увеличение числа тестов, отметил Владимир Путин.

За две недели общее число тестов увеличилось почти на 3 млн, проводится порядка 240 тысяч исследований в сутки. Глава государства поручил и дальше наращивать эту работу: в период поэтапного выхода из режимов ограничений широкое проведение тестов имеет огромное значение. "Скрытая опасность заключается в том, что инфекция не будет выявлена вовремя, что человек, у которого нет явных симптомов болезни, не будет предупрежден об угрозе для него и для его близких", - заметил президент.

Нельзя допустить отката назад, необходимо закрепить успехи в борьбе с эпидемией, защитить жизнь и здоровье граждан, отметил президент. "Профилактика и широкое тестирование позволяет работать системе здравоохранения с хорошим запасом надежности и прочности", - заключил Путин.