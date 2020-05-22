Путин выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Пакистане

Президент России направил руководству Пакистана телеграмму соболезнования в связи с крушением лайнера в районе Карачи. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в этой катастрофе, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших", - отметил Владимир Путин.

Airbus A320 авиакомпании "Пакистанские международные авиалинии" совершал рейс Лахор-Карачи и за несколько минут до посадки упал в жилом районе у международного аэропорта Карачи. 91 пассажир и семь членов экипажа, по предварительным данным, погибли.