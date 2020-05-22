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22.05.2020 20:38
Рубрика: Экономика

Реестр получателей господдержки среди НКО утвердят в июне

Текст: Елена Манукиян

Реестр получателей поддержки из социально-ориентированных НКО появится к 5 июня. Об этом заявила замдиректора Департамента стратегического развития инноваций Минэкономразвития Елена Иваницкая на вебинаре Общественной палаты, посвященном некоммерческим организациям. Она подчеркнула, что отсутствие реестра - основная проблема НКО, сравнив их с предприятиями малого и среднего бизнеса.

"У МСП есть реестр, который ведет Налоговая служба. Сектор посчитан, поэтому понятно, сколько ему нужно средств. Сегодня важно создать перечень некоммерческих организаций, в первую очередь тех, которые смогут получить льготы от государства", - сказала она.

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По ее словам, Минэкономразвития подготовлен приказ о порядке формирования реестра. Согласно документу, на меры господдержки смогут претендовать в первую очередь благотворительные, добровольческие, религиозные организации, а также социально-ориентированные НКО, которые проявили себя с 2017 года как получатели грантов и субсидий. Иваницкая рассказала, что к 5 июня перечень таких некоммерческих организаций появится на сайте ведомства, а также будет направлен в ФНС России, но в дальнейшем он будет дополняться.

Также в пятницу, 22 мая, в третьем чтении в Госдуме принят законопроект о предоставлении мер господдержки социально-ориентированным некоммерческим организациям, который освобождает их от уплаты налогов и социальных выплат во 2 квартале.

Экономика Бизнес Господдержка малого бизнеса Некоммерческие организации в России Пандемия коронавируса COVID-19

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