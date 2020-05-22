Губернатор Подмосковья призвал граждан старше 65 лет оставаться дома

Жителям Подмосковья старше 65 лет лучше по-прежнему оставаться дома. Такую рекомендацию дал старшему поколению губернатор области Андрей Воробьев.

С 23 мая в Подмосковье отменили действие электронных пропусков. Это значит, что передвигаться по области теперь можно свободно.

"Дальше нам нужно, как сказал президент, пройти между Сциллой и Харибдой. То есть, с одной стороны - жить, работать, учиться, а с другой - не вернуться в то прошлое, когда мы госпитализировали по 800 человек в сутки", - заявил Воробьев в соцсети Instagram.

Однако полностью COVID-19 не побежден, поэтому пожилым жителям лучше поберечь себя и не выходить из дома без крайней необходимости.