В Подмосковье отменен пропускной режим

"С пропусками мы живем уже больше месяца, и эта система дала эффект, - сказал губернатор. - С субботы для передвижения по Московской области пропуск не требуется".
Те жители региона, которые ездят в Москву, должны будут оформить пропуска на mos.ru. Подмосковные пропуска в столице действуют до 26 мая включительно. Потом при необходимости нужно будет оформлять московский пропуск.
"В Москве плотность населения другая, поэтому там режим сохраняется", - отметил Воробьев.
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Почти три месяца, как мы боремся с ковидом. Болезнь унесла по всему миру сотни тысяч жизней. Больше всего пострадали страны, где система здравоохранения не справилась, попросту легла. Поэтому мы в свое время ввели цифровые пропуска – они с нами уже больше месяца. Понятно, радости они никому не доставили, а вот результат дали. Эта система и другие меры помогали нам избежать негативного сценария. Это благодаря вашей ответственности и, конечно, профессионализму, героизму наших медиков. ⠀ ❗️ С завтрашнего дня электронные пропуска больше не нужны в Подмосковье. Если вы поедете в Москву, уже выданные пропуска будут действовать до 27 мая, а для новых поездок со вторника нужно оформить на мос.ру. В столице – другая плотность населения, поэтому там мера пока сохраняется. ⠀ Что дальше? Дальше нам нужно, как сказал президент, пройти между Сциллой и Харибдой. То есть, с одной стороны — жить, работать, учиться, а с другой — не вернуться в то прошлое, когда мы госпитализировали 800 человек в сутки. ⠀ ▪️ Мы уже запустили стройки, промышленные предприятия – по сути, работает почти все, кроме сферы услуг. Везде новые стандарты, и они уже не диковинка, а норма жизни. Ответственность несут владельцы компаний, руководители предприятий. ⠀ ▪️ Такой же обязательный стандарт теперь — это маска в общественных местах, в транспорте. Мы рекомендуем еще и использование перчаток. Если рядом человек без маски, он как минимум подвергает опасности себя и окружающих. Объяснение простое: из 100 больных ковидом — 60-80 не имеют никаких симптомов. Они просто переносят вирус. Уверен, никто из нас не хочет оказаться на аппарате ИВЛ или подвергнуть опасности жизни своих близких. Поэтому маски, перчатки, дезинфекция — это очень важно, это новая культура, к которой нужно относиться предельно серьезно. ⠀ Продолжение в комментариях.
В Подмосковье открываются автосалоны и офисы продаж жилья
С 25 мая Московская область возобновляет торговлю автомобилям и подвожу жилья в офисах строительных компаний. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Он также напомнил, что с 25 мая область начнет постепенное открытие многофункциональных центров - правда, на первом этапе они будут обслуживать только юридических лиц.
Губернатор Подмосковья призвал граждан старше 65 лет оставаться дома
Жителям Подмосковья старше 65 лет лучше по-прежнему оставаться дома. Такую рекомендацию дал старшему поколению губернатор области Андрей Воробьев.
С 23 мая в Подмосковье отменили действие электронных пропусков. Это значит, что передвигаться по области теперь можно свободно.
"Дальше нам нужно, как сказал президент, пройти между Сциллой и Харибдой. То есть, с одной стороны - жить, работать, учиться, а с другой - не вернуться в то прошлое, когда мы госпитализировали по 800 человек в сутки", - заявил Воробьев в соцсети Instagram.
Однако полностью COVID-19 не побежден, поэтому пожилым жителям лучше поберечь себя и не выходить из дома без крайней необходимости.