В Подмосковье отменен пропускной режим

"С пропусками мы живем уже больше месяца, и эта система дала эффект, - сказал губернатор. - С субботы для передвижения по Московской области пропуск не требуется".

Те жители региона, которые ездят в Москву, должны будут оформить пропуска на mos.ru. Подмосковные пропуска в столице действуют до 26 мая включительно. Потом при необходимости нужно будет оформлять московский пропуск.

"В Москве плотность населения другая, поэтому там режим сохраняется", - отметил Воробьев.