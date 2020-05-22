Власти Москвы обозначили срок действия подмосковных пропусков

Пропуска, оформленные в Подмосковье, будут действительны для проезда по Москве до 26 мая включительно. Об этом ТАСС заявили в столичном департаменте информационных технологий.

Ранее "РГ" писала, что с 27 мая подмосковными пропусками нельзя будет воспользоваться в столице. Как подчеркнули в ДИТ, до этой даты пропуска соседнего региона продолжают действовать. В свою очередь власти Подмосковья официально не объявляли об изменении пропускной системы. И московские QR-коды продолжают действовать.