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22.05.2020 18:23
Рубрика: Внутренняя политика

Власти Москвы обозначили срок действия подмосковных пропусков

Текст: Сергей Бабкин
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Пропуска, оформленные в Подмосковье, будут действительны для проезда по Москве до 26 мая включительно. Об этом ТАСС заявили в столичном департаменте информационных технологий.

Ранее "РГ" писала, что с 27 мая подмосковными пропусками нельзя будет воспользоваться в столице. Как подчеркнули в ДИТ, до этой даты пропуска соседнего региона продолжают действовать. В свою очередь власти Подмосковья официально не объявляли об изменении пропускной системы. И московские QR-коды продолжают действовать.

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