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22.05.2020 19:19
Рубрика: Дороги

Хуснуллин потребовал достроить ЦКАД в срок

Текст: Сергей Бабкин
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин потребовал оперативно решить все проблемы, связанные со строительством ЦКАД. Об этом он написал в своем Twitter.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
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Работу по строительству магистрали перевели в штабной режим: производственные процессы обсуждаются каждую неделю. "Сроки уже переносились не один раз, поэтому больше допустить срывов не можем. Не везде идет активное строительство", - подчеркнул вице-премьер.

Хуснуллин отметил, что в ближайшее время намерен лично проинспектировать строительство. По последним данным, количество рабочих на ЦКАД составляет 2 тысячи человек. Одна из основных задач на данный момент - перенос газовых сетей на месте трассы.