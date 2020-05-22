Хуснуллин потребовал достроить ЦКАД в срок

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин потребовал оперативно решить все проблемы, связанные со строительством ЦКАД. Об этом он написал в своем Twitter.

Работу по строительству магистрали перевели в штабной режим: производственные процессы обсуждаются каждую неделю. "Сроки уже переносились не один раз, поэтому больше допустить срывов не можем. Не везде идет активное строительство", - подчеркнул вице-премьер.

Хуснуллин отметил, что в ближайшее время намерен лично проинспектировать строительство. По последним данным, количество рабочих на ЦКАД составляет 2 тысячи человек. Одна из основных задач на данный момент - перенос газовых сетей на месте трассы.