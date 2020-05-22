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22.05.2020 17:34
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Ярославским баням разрешили работать без посетителей

Текст: Анна Скудаева (Ярославль)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Власти Ярославской области приняли решение об открытии после карантина саун и бань, однако работать они будут без допуска посетителей.

Департамент инвестиций и промышленности Ярославской области разрешил возобновить работу предприятиям и индивидуальным предпринимателям региона, оказывающим туристические, развлекательные и физкультурно-оздоровительные услуги, к которым в том числе относится работа саун и бань.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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Однако на исполнителей этих услуг наложили серьезные ограничения. В частности, владельцам бань запрещено принимать посетителей.

Такое решение властей вызвало неоднозначную реакцию в предпринимательских кругах. Владельцы индустрии фитнеса и развлечений начали обращаться к властям за разъяснениями: как именно можно наладить работу парных и помывочных заочно?

Редакция "РГ" обратилась с запросом в региональное управление массовых коммуникаций и получила ответ за подписью и.о. директора департамента инвестиций и промышленности Ярославской области Дмитрия Глушкова.

- Решение о работе организаций и индивидуальных предпринимателей в период с 16 по 22 мая принято региональным штабом исходя из эпидемиологической ситуации в области. В частности, компании осуществляющие деятельность в области культуры, спорта, досуга и развлечений, туризма, а также физкультурно-оздоровительную деятельность (в их числе - бани), могут продолжить работать без очного присутствия посетителей. Это означает, что организации получают временной люфт на выполнение необходимых административно-хозяйственных работ, проведение ремонтов перед открытием учреждений для посетителей, - говорится в ответе на запрос.

По мнению властей, такая возможность позволит в полной мере возобновить деятельность сразу после снятия ограничений, введенных на территории Ярославской области в связи с распространением коронавирусной инфекции.

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